手前から鈴木愛理、松武秀樹、清塚信也 クラシックTV「宇宙を旅する作曲家 冨田勲」（NHK Eテレ）が、５月21日午後９時から放送される。クラシック音楽のビギナーに贈る音楽教養エンターテインメント番組。ピアニストの清塚信也と、歌手・俳優の鈴木愛理が、幅広い音楽の魅力を「クラシック音楽の視点」で深掘りする。没後10年を迎えるシンセサイザー・アーティスト冨田勲を特集。50年前、ドビュッシーの「月の光」