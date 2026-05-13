【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子・道枝駿佑主演、ストームレーベルズ製作による完全オリジナル配信作品『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』が、9月よりPrime Videoにて独占配信されることが決定した。 ■「刑事役は夢のひとつでもあったので、嬉しかったです」（道枝駿佑） 本作で主演を務める道枝駿佑は、人気アイドルグループ「なにわ男子」のメンバーとして国内外で絶大な人