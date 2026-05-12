福島県の磐越自動車道で高校生1人が死亡したマイクロバスの事故を受け、石川県教育委員会は、県立高校などを対象に緊急の調査を始めました。県内の学校を取材すると、「現場まかせ」の安全管理の実態が見えてきました。6日、福島県郡山市の磐越道で、新潟市の北越高校ソフトテニス部の生徒を乗せたレンタカーのマイクロバスがガードレールに突っ込みました。高校生1人が死亡、20人が重軽傷を負いました。この事故を受け、県教育委