5月13日（水）の近畿地方は、変わりやすい天気。午後は天気の急変に注意をしてください。 本州付近の上空の高い所に流れ込んできている寒気や、湿った空気の影響を受けて、近畿地方も大気の状態が不安定になるでしょう。午前中は晴れたり曇ったりの天気ですが、昼頃からは山地で雨雲が湧きやすくなりそうです。局地的にはザッと強く降るにわか雨や雷雨となる所もあり、天気が急変するおそれがあります。市街地でも空模様の変化に