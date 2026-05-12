日本プロレスリング連盟主催による若手興行「ＦＡＣＥＴＨＥＮＥＸＴ」（１２日、新宿フェイス）のオープニングマッチに、新日本プロレスのウルフアロン（３０）がセコンドとして電撃登場した。同大会には新日本やノアなど８団体のプロレスラーが参戦し、若手選手たちが交流戦を繰り広げた。ウルフは第１試合のシングルマッチで、小柳勇斗（２６＝ノア）と対戦した松本達哉（２５＝新日本）のセコンドについた。両者はと