兵庫県姫路市のショッピングモールのトイレ内で、11歳男児をスマートフォンで盗撮したとして、同市在住の29歳の男が逮捕されました。 兵庫県警網干署が5月12日、性的姿態等撮影の疑いで逮捕したのは、姫路市在住の会社員の男（29）です。 網干署によると、男は今年3月22日、姫路市のショッピングモールのトイレ内で、スマートフォンで小学5年の男児（11）を盗撮した疑いが持たれています。 トイレの個