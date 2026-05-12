未来に向けた実験開始。JR新大阪駅に配車アプリ専用のタクシー乗り場が設けられました。 JR新大阪駅の3階にあるタクシー乗り場。ここに入ってこられるのはJR西日本が許可をしたタクシーのみで、タクシーを待つ人たちで長い列ができることもしばしばあります。 そんなJR新大阪駅に5月12日、新たなタクシー乗り場が設置されました。場所は3階ではなく1階。囲いで区切られたエリアにはタクシ&#