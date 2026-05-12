閉山中の富士山で遭難事故が相次いでいることに、静岡･富士宮市の須藤市長が改めて苦言を呈しました。先週には、救助費用の有料化などを求めて、鈴木知事へ三度目の要望をしていますが、知事の考えは？（富士宮市須藤市長）「（救助は）命がけでやっているわけですよね。たまたま二次遭難がないからいいけれども、もし二次遭難があるようなことがあったら。我慢できない怒りになっていきますよね。冗談じゃないと」11日の定例会