「全国で出没相次ぐ県内でもクマ目撃 その対策は」。2025年に続いて、2026年も全国でクマの目撃情報や、中には、クマに襲われたとみられる遺体がみつかるなど、被害も伝えられています。こうした中、静岡県内でも5月、クマの目撃情報がありました。私たちはクマと遭遇した男性を直撃取材。恐怖の瞬間を語ってくれました。これは5月1日に撮影されたドライブレコーダーの映像。突然、車の目の前に現れたのは体長1メ}