東京都八王子市がホームページを更新しました。【映像】出没情報や市の対応（八王子市のホームページ）「元八王子町二丁目におけるツキノワグマの出没について4月29日に元八王子町において撮影されたクマとみられる動物の動画を受け、本市では関係機関と連携し、目撃情報の収集や現地調査等の対応を進めております。現時点において、新たな目撃情報や被害報告は確認されておりませんが、安全確保の観点から、引き続き警戒を継続