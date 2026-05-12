SUVシフトに対応、Bセグ市場のボリュームゾーンを担う次期「CX-3」 2026年5月12日、マツダは2026年3月期通期決算を発表しました。同日開かれた会見では、2026年3月期の実績、2027年3月期の見通しと合わせ「2030経営方針に基づく取り組み進捗」についても報告。【画像】現行「MAZDA2」を 画像を見る（19枚）そのなかで、「マツダ2」の生産終了と次期「CX-3」に関する今後の展望が語られました。マツダ2の歴史は、1996年発売の