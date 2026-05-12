【第5話・6話】 5月12日公開 第5話を読む 【拡大画像へ】 双葉社は5月12日、黒江S介氏によるマンガ「悪魔と俺と」第5話「悪魔と俺とスケート」と第6話「悪魔と俺とカニ食べたい」をwebアクションにて無料公開した。 第5話では、悪魔の誘いでスケートに挑戦。思ったより滑れて楽しめた大ちゃんだが、悪魔は……。第6話では、大ちゃんのために蟹を買いに行った悪魔が、