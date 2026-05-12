中国国家市場監督管理総局はこのほど、『ネット食品販売の虚偽宣伝に対する集中是正行動の展開に関する通知』を公布し、全国で半年間にわたる集中是正行動を開始することを決定しました。5月20日には、各主体の責任を監督するための管理規定が正式に施行されます。中国ではネット食品販売が拡大を続けています。2025年度の実物商品のネット小売額は13兆923億元（約302兆6690万円、前年比5．2％増）となり、同時期の社会消費財小売