【「サブノーティカ2」：早期アクセス版事前購入＆事前ダウンロード】 5月12日より事前購入開始 5月15日 配信予定 Unknown Worldsは、Steamにて水中サバイバルアドベンチャーゲーム「サブノーティカ2」の早期アクセス版事前購入＆事前ダウンロードを5月12日より開始した。配信は5月15日を予定している。 本作は未知の惑星を舞台にした水中