【「サブノーティカ2」：早期アクセス版事前購入＆事前ダウンロード】 5月12日より事前購入開始 5月15日 配信予定

Unknown Worldsは、Steamにて水中サバイバルアドベンチャーゲーム「サブノーティカ2」の早期アクセス版事前購入＆事前ダウンロードを5月12日より開始した。配信は5月15日を予定している。

本作は未知の惑星を舞台にした水中サバイバルアドベンチャーゲーム。今もなお続く紛争によって故郷を追われた主人公はコロニー船「シケイダ」で新天地へと向かう途中で、異常事態が発生し、海が広がる惑星でのサバイバルが始まる。

「サブノーティカ2」はシングルプレイを基本として開発されているが、最大3人のフレンドと一緒にオンラインマルチプレイを楽しむこともできる。早期アクセス開始時点では４人のキャラクターから選択でき、今後のアップデートでさらなるキャラクターやカスタマイズ要素が追加される予定。

深海を生き抜き、あらゆるツールを使用して探索の拠点となるベースの建築とカスタマイズ、新たなツールや装備、乗り物、そして限界を突破するためのアップグレードをしていくことで、探索を広げていくことができる。

深海には多種多様な生物が生息し、スキャンして研究していくことができる。

Subnautica 2 is releasing into Early Access on May 14, 2026 at 8AM PDT! Check our map to find out what time it will be for you, across the globe 🥳



Read more about the Early Access launch here ➡️ https://t.co/LM6UTOBncZ pic.twitter.com/VClLFnIKGy - Subnautica (@Subnautica) April 30, 2026

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