【モデルプレス＝2026/05/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が5月11日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。【写真】「今日好き」出身17歳美女「大人っぽい雰囲気になってる」エクステ100本の新ヘア◆谷村優真、ゆるふわロングの新ヘア披露谷村は「髪の毛いい感じーーー！！！」とつづるとともに、エ