「今日好き」谷村優真（ゆま）、ゆるふわロングの新ヘアにファン悶絶「天才的な可愛さ」「大人っぽい雰囲気になってる」
【モデルプレス＝2026/05/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が5月11日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】「今日好き」出身17歳美女「大人っぽい雰囲気になってる」エクステ100本の新ヘア
谷村は「髪の毛いい感じーーー！！！」とつづるとともに、エクステを100本つけたことを報告。投稿された写真には、顔周りから毛先にかけて大きめのウェーブがかかったボリューム感のあるゆるふわロングスタイルで微笑む姿が収められている。
この投稿は「天才的な可愛さ」「大人っぽい雰囲気になってる」「華やかで綺麗」「天使みたい」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。谷村は「チェンマイ編」にて倉澤俊とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身17歳美女「大人っぽい雰囲気になってる」エクステ100本の新ヘア
◆谷村優真、ゆるふわロングの新ヘア披露
谷村は「髪の毛いい感じーーー！！！」とつづるとともに、エクステを100本つけたことを報告。投稿された写真には、顔周りから毛先にかけて大きめのウェーブがかかったボリューム感のあるゆるふわロングスタイルで微笑む姿が収められている。
◆谷村優真の投稿に「天才的な可愛さ」と反響
この投稿は「天才的な可愛さ」「大人っぽい雰囲気になってる」「華やかで綺麗」「天使みたい」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。谷村は「チェンマイ編」にて倉澤俊とカップル成立した。（modelpress編集部）
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