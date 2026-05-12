世界140か国以上で販売されているポテトチップスブランド「プリングルズ」から、人気フレーバー「サワークリーム＆オニオン」をさらに濃厚にした「プリングルズ 3倍濃厚サワークリーム＆オニオン」が登場します。発売日は5月18日。全国のコンビニエンスストアなどで販売され、価格はオープンです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「プリングルズ 3倍濃厚サワークリーム＆オニオン」は、ブランドを代表するフ