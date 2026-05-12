世界140か国以上で販売されているポテトチップスブランド「プリングルズ」から、人気フレーバー「サワークリーム＆オニオン」をさらに濃厚にした「プリングルズ 3倍濃厚サワークリーム＆オニオン」が登場します。

発売日は5月18日。全国のコンビニエンスストアなどで販売され、価格はオープンです。

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「プリングルズ 3倍濃厚サワークリーム＆オニオン」は、ブランドを代表するフレーバー「サワークリーム＆オニオン」の味わいを、名前の通り“3倍濃厚”にした商品。発売は3年ぶりとなります。

特長は、濃厚なクリーム感とすっきりとした酸味のバランス。過去に発売された際には、限定商品ながら好評を集めたそうです。

そのまま食べるのはもちろん、アルコールや炭酸飲料と合わせても楽しめるとのこと。おやつ時間だけでなく、家飲みのおともにも良さそうです。

パッケージは、「3倍濃厚」の文字を大きく配置したデザインに刷新。赤いハート型になったMr.Pの目や、濃い緑色の背景で、プリングルズらしい楽しさと濃厚な味わいを表現しています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051206.html