5月12日 発表 Atariは5月12日、ドリコムが同社ホームページにて公開した「『Wizardry（ウィザードリィ）』シリーズに関する一部報道について」に対して新たな声明を発表した。 これは5月7日に掲載した記事の内容について、弊誌宛にAtari社からメールで「補足情報」として伝えられたもの。 Atariは「ウィザードリィ」第1作～第5作と、その基盤となるIPの全