3日の天皇賞・春で8着のミステリーウェイ（セン8＝小林、父ジャスタウェイ）は宝塚記念（6月14日、阪神芝2200メートル）出走を検討する。12日、社台サラブレッドクラブが発表した。昨年丹頂S、アルゼンチン共和国杯と逃げて連勝した。前走後は三重県鈴鹿市の社台ファーム鈴鹿で調整を進めている。