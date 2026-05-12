【amiibo ミネルゴーレム】 9月17日 発売予定 価格：4,980円 「amiibo ミネルゴーレム」 任天堂は、「amiibo ミネルゴーレム」を9月17日に発売する。価格は4,980円。 本商品はNintendo Switch/Nintendo Switch 2用アクションアドベンチャー「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」に登場する「ミネルゴーレム」をamiiboとして立