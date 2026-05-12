【ゼルダの伝説】「ティアキン」より迫力あふれる「amiibo ミネルゴーレム」が9月17日に発売
【amiibo ミネルゴーレム】 9月17日 発売予定 価格：4,980円
(C) Nintendo
「amiibo ミネルゴーレム」
任天堂は、「amiibo ミネルゴーレム」を9月17日に発売する。価格は4,980円。
本商品はNintendo Switch/Nintendo Switch 2用アクションアドベンチャー「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」に登場する「ミネルゴーレム」をamiiboとして立体化したもの。2025年4月に放送された「Nintendo Direct」にて制作決定がアナウンスされていたが、このたび発売日が決定した。
既存の「ゼルダの伝説」シリーズのamiiboと比較すると、価格は約5,000円とやや高めに設定されており、立体的なフォルムが忠実に再現されている。なお、通販サイトの「My Nintendo Store」では当面の間はNintendo Switch Online加入中のユーザーに販売を予定している。
[トピックス] 『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』のamiibo「ミネルゴーレム」を9月17日に発売。https://t.co/VlMRGRSGX7https://t.co/VlMRGRSGX7- 任天堂株式会社 (@Nintendo) May 12, 2026
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