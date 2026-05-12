福岡県内各地で25℃以上の夏日となった11日、福岡市南区の福岡海星女子学院高校で体育祭が行われました。 ■森野里奈記者「こちらの高校では、体育祭が行われています。」毎年この時期に行われる福岡海星女子学院高校の体育祭には、およそ240人の生徒が参加しました。11日は、福岡市内で最高気温が25℃の夏日になりました。 ■アナウンス「今の時間に水分補給をしっかりとしてください。」強い日ざしが照りつけるグラウ