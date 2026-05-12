福岡県内各地で25℃以上の夏日となった11日、福岡市南区の福岡海星女子学院高校で体育祭が行われました。

■森野里奈記者

「こちらの高校では、体育祭が行われています。」



毎年この時期に行われる福岡海星女子学院高校の体育祭には、およそ240人の生徒が参加しました。



11日は、福岡市内で最高気温が25℃の夏日になりました。

■アナウンス

「今の時間に水分補給をしっかりとしてください。」





強い日ざしが照りつけるグラウンドでは、熱中症対策として定期的に水分補給が呼びかけられていました。テントに戻った生徒たちは日焼け止めクリームを肌に塗り込み、紫外線対策にも余念がありません。■生徒「夏よりは涼しいけれど、もう暑いです。」

グラウンドの一角にできた行列の先にあったのは、かき氷など冷たいものを販売するキッチンカーです。



こちらの生徒が手にしているのは。



■生徒

「冷やしみかんです。暑いから体を冷やしたくて。熱中症に気をつけて頑張りたいと思います。」



■保護者

「テントを準備してくれているので、大変助かります。」



午前中はダンス部やバトン部などが技を披露したあと、部活動対抗リレーに挑みました。



運動部のプライドをかけたレースで、グラウンドは初夏の暑さを超える熱気に包まれていました。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月11日午後5時すぎ放送