【夏日】水分補給と日焼け止め「冷やしみかん」も 体育祭の熱中症対策 福岡
福岡県内各地で25℃以上の夏日となった11日、福岡市南区の福岡海星女子学院高校で体育祭が行われました。
■森野里奈記者
「こちらの高校では、体育祭が行われています。」
毎年この時期に行われる福岡海星女子学院高校の体育祭には、およそ240人の生徒が参加しました。
11日は、福岡市内で最高気温が25℃の夏日になりました。
■アナウンス
「今の時間に水分補給をしっかりとしてください。」
テントに戻った生徒たちは日焼け止めクリームを肌に塗り込み、紫外線対策にも余念がありません。
■生徒
「夏よりは涼しいけれど、もう暑いです。」
グラウンドの一角にできた行列の先にあったのは、かき氷など冷たいものを販売するキッチンカーです。
こちらの生徒が手にしているのは。
■生徒
「冷やしみかんです。暑いから体を冷やしたくて。熱中症に気をつけて頑張りたいと思います。」
■保護者
「テントを準備してくれているので、大変助かります。」
午前中はダンス部やバトン部などが技を披露したあと、部活動対抗リレーに挑みました。
運動部のプライドをかけたレースで、グラウンドは初夏の暑さを超える熱気に包まれていました。
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月11日午後5時すぎ放送