◇大相撲夏場所2日目（2026年5月11日両国国技館）入幕2場所目の幕尻・藤凌駕が新入幕・若ノ勝を突き落とし、連勝発進した。拓大から入門8場所目の23歳はようやく結えたちょんまげでの旋風を予感させる。横綱・豊昇龍が右太腿裏の負傷で休場し、2横綱1大関不在となる中、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は平幕・義ノ富士を突き落とし、2連勝。若隆景と高安の小結勢も連勝した。ざんばら髪を卒業し、今場所からちょんまげ