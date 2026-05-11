イラン情勢の影響で、今後、食品の値上げが見込まれる中、大手スーパーがあえて「値上げしない」と発表。その狙いはどこにあるのでしょうか。

きょう、大手スーパーの売り場におどったのは、「値上げしません」の文字。イオンが発表した「値上げしない宣言」。食用油やマヨネーズなど、プライベートブランドのおよそ3500品目の価格を8月末まで据え置きます。というのも…

記者

「値上げしない1キロのスパゲッティですが、原産国を見てみますと、『トルコ』と書かれています」

調達先をイタリアからトルコに変更。さらに、食品を包む資材の使用量を見直すなどして、コスト上昇を抑えました。

「うちすごい（使う）マヨネーズとケチャップ」

「うちもケチャップはすごく使う！」

「いつもと同じ買い物をしていると、どんどん値上げしていくから、メニューをもう一回考え直さなきゃいけない」

夏以降、イラン情勢の影響で、私たちの生活を再び襲うおそれのある食品の値上げ。トレーやフィルムなどの値上がりが懸念されることから、今後、イオンではプラスチックの削減を加速させるとしています。