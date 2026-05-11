2025年11月、196棟が燃えた大分市佐賀関の大規模火災発生からまもなく半年を迎える。この火災で多くの住民の生活が変わったが、被災したのは人間だけではなかった。住民に親しまれている「地域猫」も火災により行き場を失った。自らも被災しながら、猫たちのために奮闘する地元の人々を取材した。大規模火災から半年…街にはまだ傷跡が大分市佐賀関で発生した大規模火災から、まもなく半年。街にはまだ、爪痕が残されている。取材