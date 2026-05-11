多くの反対の声を押し切って結婚した歌手のシンジ（44）に、弁護士がアドバイスを送った。5月7日、弁護士のイ・ジフン氏は自身のYouTubeチャンネルを更新。【写真】シンジの結婚、全国民が反対するワケ「周囲の反対を押し切って難易度の高い結婚をした女性が幸せになるための5つの必須アイテム」と題された動画で、イ弁護士は「今すぐ離婚しろという話ではない」と前置きした上で、「溝が生じた時はすぐに解決しなければならない。