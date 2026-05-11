ユアサプライムスは5月上旬に、スタイリッシュなデザインと高機能を兼ね備えた「温度センサー付き ハイポジションDCリビング扇風機」（YGT-DH3424HFR）の販売を、公式オンラインショップ「ユアサプライムス.com」などで開始した。カラーは、ライトグリーン、オフホワイトの2色。価格は1万3800円。●全身に届くハイポジションデザイン「温度センサー付き ハイポジションDCリビング扇風機」は、最大で一般的な扇風機と比較して約