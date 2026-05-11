大阪・ミナミのホテルで女性を殺害したなどとして29歳の男が逮捕された事件で、女性は男の知人とみられることが分かりました。 【写真を見る】大阪・ミナミのホテルで強盗殺人か被害女性は逮捕の男の知人か「金品を奪ったわけでもなく、殺すつもりもありませんでした」 強盗殺人の疑いで5月11日送検された三重県四日市市のアルバイト・森雄靖容疑者（29）は5月8日夜、大阪市中央区難波にあるホテルの一室で、女性を何らか