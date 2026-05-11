伯方塩業が3月末、松山市の松山空港に開いたスタンドバー「Tabijio（タビジオ）by 伯方の塩」。同社が飲食店を開くのは、今回が初めてだ。「これまでとは違う形で、『伯方の塩』の価値を伝える場とする。料理やドリンクを通して、塩の魅力を体験してもらいたい」（同社）。オープンから1か月経った店を訪れた。店舗は空港の入口付近に位置し、館内に入ると同時にだしの香りに誘われる。外観は塩釜をイメージし、白を基調とする