5月も中旬に差し掛かります。沖縄ではすでに梅雨入りをしましたが、多くのエリアではしばらくの間、この季節ならでは気持ちの良い天気を楽しめそうです。澄み切った青空の下で味わうスイーツも、いっそう美味しく感じられますね。2026年5月の新作5品まとめ(5月12日発売予定)本記事では、ファミリーマートで5月12日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。ファミリーマート2026年5月のスイーツ新商品まとめ抹