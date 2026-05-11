カゴメは、5月から全国のスーパーマーケットなどで店頭コミュニケーション「かけトマ」を行う。夏の暑さが厳しくなる中、火を極力使わずに簡単に調理したいニーズの高まりを受け、トマト調味料を“かけるだけ”で、料理が手軽においしく、見た目にも華やかになる「かけトマ」という新習慣を提案。店頭ではトマト調味料の「サルサ」「基本のトマトソース」「アンナマンマ 冷製パスタソース」を使った“かけトマ”メニュー提案