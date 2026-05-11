【モデルプレス＝2026/05/11】日野未来が、5月11日発売の『週刊プレイボーイ』21号（集英社）に登場。美しいバストを披露している。【写真】パワーリフティング選手、鍛え上げられた美ボディ際立つ衝撃グラビア◆日野未来、美バスト溢れる2010年、アイドルとして芸能界デビューし、2018年、女性競輪選手としてデビュー。通算成績570戦154勝、優勝20回、通算獲得賞金7677万1100円などの記録を残し2025年6月に引退。現在は、奈良競輪