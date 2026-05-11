元女子競輪選手・日野未来「週プレ」で美バスト溢れる 引退後初グラビア
【モデルプレス＝2026/05/11】日野未来が、5月11日発売の『週刊プレイボーイ』21号（集英社）に登場。美しいバストを披露している。
【写真】パワーリフティング選手、鍛え上げられた美ボディ際立つ衝撃グラビア
2010年、アイドルとして芸能界デビューし、2018年、女性競輪選手としてデビュー。通算成績570戦154勝、優勝20回、通算獲得賞金7677万1100円などの記録を残し2025年6月に引退。現在は、奈良競輪PR大使として、各公営競技で活躍中。馬主となり、ばんえい競馬で2026年デビューを目指している。
今号では、ベロア素材のランジェリー姿で美しいバストを披露。肩紐を口に加え、セクシーな表情を見せている。
今号の表紙は井口裕香。そのほか、澄田綾乃、すみぽん（高倉菫）、蓬莱舞、小柴あいり、西永彩奈らも登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】パワーリフティング選手、鍛え上げられた美ボディ際立つ衝撃グラビア
◆日野未来、美バスト溢れる
2010年、アイドルとして芸能界デビューし、2018年、女性競輪選手としてデビュー。通算成績570戦154勝、優勝20回、通算獲得賞金7677万1100円などの記録を残し2025年6月に引退。現在は、奈良競輪PR大使として、各公営競技で活躍中。馬主となり、ばんえい競馬で2026年デビューを目指している。
今号では、ベロア素材のランジェリー姿で美しいバストを披露。肩紐を口に加え、セクシーな表情を見せている。
◆表紙は井口裕香
今号の表紙は井口裕香。そのほか、澄田綾乃、すみぽん（高倉菫）、蓬莱舞、小柴あいり、西永彩奈らも登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】