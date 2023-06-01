本拠地・ロッキーズ戦に「2番・DH」で先発出場【MLB】フィリーズ ー ロッキーズ（日本時間11日・フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は10日（日本時間11日）、本拠地のロッキーズ戦に「2番・指名打者」で先発出場し、15号ソロ、16号ソロと2打席連続本塁打を放った。ホワイトソックス・村上宗隆内野手を超え、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に並んで両リーグトップに立った。初回1死、右腕・菅野