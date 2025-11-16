シュワーバー、菅野撃ち15号＆16号 村上超え…ジャッジと並び両リーグ1位タイに
本拠地・ロッキーズ戦に「2番・DH」で先発出場
【MLB】フィリーズ ー ロッキーズ（日本時間11日・フィラデルフィア）
フィリーズのカイル・シュワーバー外野手は10日（日本時間11日）、本拠地のロッキーズ戦に「2番・指名打者」で先発出場し、15号ソロ、16号ソロと2打席連続本塁打を放った。ホワイトソックス・村上宗隆内野手を超え、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手に並んで両リーグトップに立った。
初回1死、右腕・菅野智之の外角フォーシームをバックスクリーンへ打ち返した。7日（同8日）のアスレチックス戦から4試合連続アーチ。続く2回2死では菅野の初球スプリットを右中間へ16号ソロを運んだ。1試合2発は4月13日のカブス戦以来今季2度目。本拠地を熱狂させた。
4戦5発の固め打ちで、本塁打王争いではナ・リーグトップを独走。2位のブレーブス・オルソンに3本差を付けた。ドジャース・大谷翔平投手とは10本差となった。
シュワーバーは昨季56本塁打、132打点でリーグ2冠王に。2年連続キングへ視界良好だ。（Full-Count編集部）