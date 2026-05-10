ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」は10日、最終日12Rで優勝戦が行われ、5コースからチルト3度の強伸び足で捲った田上凜を西橋奈未（29＝福井）がインからうまく受け止めて勝利。待望の特別競走初優勝を決めた。レース後のコメントは、以下の通り。▼山田理央（2着）もっとうまく回りたかった。スタートもしやすかったし、足は良かったと思う。▼田口節子（3着）マークもちぎれましたね。出てはい