◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク8-3ロッテ(10日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンクの周東佑京選手がホームスチールを記録するなど、「母の日」に打って走って躍動しました。

1番センターでスタメン入りした周東選手は、2点を追う3回1アウト1塁で迎えた第2打席。毛利海大投手からフェンス直撃の先制タイムリースリーベースヒットを放ちます。さらに柳田悠岐選手の打席では、相手左腕の隙を突いて、3塁ベースから大きく距離を取った状態から一気に本塁へ突入。きわどいタイミングでしたが、捕手がタッチする際にボールがこぼれて、同点のホームインとなりました。

1点リードで迎えた5回の第3打席では、1アウト3塁の場面で追加点となるタイムリーヒットを記録。さらに近藤健介選手の打席で2塁への盗塁にも成功すると、その後、栗原陵矢選手のタイムリーヒットで、ロッテを突き放す得点となりました。

周東選手は、3回のタイムリー後に「今日は母の日で、『お母さんお願いします打たせてください』と力をもらいました。いい形でタイムリーとなって良かったです。何とか勝ちに繋げられるように、母の日を勝利で飾りたいです」とコメントしていましたが、2安打2打点2盗塁と打って走って勝利に貢献しました。