運動が苦手な犬種 犬はお散歩や運動や遊びが大好きで活発なイメージがありますが、全ての犬が運動好きなわけではありません。 犬種によっては、体の構造や呼吸機能によって、思うように運動を楽しむことができない犬もいます。 また、犬種特有の性格的な理由によって、のんびりと過ごすことが好きであり、活発的に動き回ることを好まない場合もあるでしょう。 愛犬の犬種に合わない強度の高い運動をさせて