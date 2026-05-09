実業家・桑田龍征氏（40）が9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・堀江貴文氏がゲスト出演し、ユーチューバー・ヒカルがタレント・タモリについて「全く面白くない」などと発言したことが物議を醸している件について言及した。堀江氏は「別に面白くないっていうのは（料理研究家の）リュウジが、うちの店の料理を“まずい”と言ってるのと一緒でしょ」とコメント。それでも、ヒカルが取締役を務める「ナポリの