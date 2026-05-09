女優瀬戸朝香（４９）が９日放送のＭＢＳ「ごぶごぶ」に出演。浜田雅功と大阪・梅田などで街ぶらロケを行った。浜田とは「ＨＥＹ！ＨＥＹ！ＨＥＹ！ＭＵＳＩＣＣＨＡＭＰ」以来、３１年ぶりと紹介された。夫井ノ原快彦との間に２人の子供がいる。７年ほどは育児に軸足を置いていたが、「子供たちが留学しちゃったのをきっかけに」と昨年から女優業などを本格再開したと説明した。長身のポニーテールに上品なチェック柄