試合中の頭部負傷により治療中の日本野球機構（ＮＰＢ）の川上拓斗審判員（３０）の回復を願い、９日の試合に出場する審判員が帽子に川上審判員の番号「２９」を記入して臨むことが判明した。

中日―巨人戦（バンテリンＤ）に臨んだ一塁塁審の有隅は「２９の番号を、今日から（帽子に）書くことの許可が出たので。今日ここだけじゃなくて全ての球場でやると思う」と経緯を説明。三塁塁審を務めた川口が「早期回復を願って」と話せば、有隅も「みんなその（早期回復を願う）思いがありますよというのを伝えたかったので（記入した）」と胸の内を明かした。

神宮で４月１６日に行われたヤクルト―ＤｅＮＡ戦でヤクルトのオスナがスイングしたバットが手から離れ、球審を務めていた川上審判員の側頭部を直撃。救急搬送され、集中治療室（ＩＣＵ）で頭部の手術を行った。同３０日に一般病棟に移ったものの、いまだ意識は回復しておらず治療が続いている。

日本プロ野球選手会会長のソフトバンク・近藤は「選手会といたしましては、川上審判員の一日も早いご快復と、再びプロ野球のグラウンドに立たれる日が来ることを、全選手と共に心より願っております」とのコメントを発表。ＮＰＢの職員、関係者らが千羽鶴を折って回復を祈念するなど球界全体にも川上審判員の回復を願う行動の輪が広まっている。