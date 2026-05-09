「まず門司の景色を見て、海風を浴びて、ランチを食べて。ちょっとまた歩いて、お土産屋さんに寄る。夜が近づいてきたら展望室に行って、門司港の夜景を見て、最後、ディナーはおしゃれな喫茶店で焼きバナナカレーを食べる。焼きバナナカレー、甘くてすごくおいしいんです」そんなデートプランを提案してくれた中島健人（32）。ドラマ10『コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店』で演じているのは福岡県北九州市門司港にあるコ