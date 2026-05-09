4月29日に公開されたSnow Man目黒蓮（29）が主演する実写映画「SAKAMOTO DAYS」が好調な滑り出しを見せている。同月30日に行われた公開記念舞台挨拶で初日興行収入が4億円超だったことが明かされ、公開から5日間で興行収入10.5億円を突破。まさに大人気の"めめ効果"だろう。【写真】目黒蓮主演「ほどなく、お別れです」に木村拓哉「教場」撃沈 偉大な先輩とデキる後輩の世代交代の波今作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で