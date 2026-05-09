本拠地マリナーズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発。第1打席で先制となる15号を左翼席に運んだ。この一発でメジャー史上初の記録が判明。ネット上では驚きの声が並んだ。

初回の第1打席、マリナーズ先発ハンコックの真ん中に入ったシンカーを捉えた。打球速度106.2マイル（約170.9キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）の打球は左翼席に吸い込まれた。

MLB公式のサラ・ラングス記者のXによると、村上は過去8カードすべてで、初戦にホームランを放っており、これはMLB史上最長だという。快記録への反響が広がり、ネット上では「凄すぎる！メジャー、1年目ってホントですか？」「凄いな村上！NPB時代からさらに進化してないか！？」「8試合連続でカード初戦に本塁打 どういう意味これ」と、驚きの記録に目を丸くする日本ファンが続出した。

3試合ぶりの今季15号で再びジャッジ（ヤンキース）に並び、メジャートップとなった。年間に換算すると63発ペースで本塁打を量産している。



（THE ANSWER編集部）