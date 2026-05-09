8日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した辻発彦氏と今江敏晃氏が、同日の広島戦でスクイズで得点した場面について言及した。ヤクルトは8日の試合前まで、チーム全体でわずかに2犠打だったが、同日の広島戦の3−1の9回一死三塁から岩田幸宏がファーストへスクイズ。これが適時内野安打となり貴重な4点目を挙げた。番組MCの谷繁元信氏が「バントしないチームがスクイズですよ、辻さん」と振ると、辻