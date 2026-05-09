oneは5月8日、「昭和の母」と「令和の母」の比較調査の結果を発表した。調査は2026年4月10日〜4月13日、全国の18歳以上の女性で、昭和50年〜63年に子育てをした人および令和元年〜8年に子育て中の人1,000名を対象にインターネットで行われた。○子どもになんと呼ばれている? あなたはお子様になんと呼ばれていますか「昭和の母」(昭和50年〜63年に子育てをした人)と「令和の母」(令和元年〜8年に子育て中の人)に、子どもからなんと