新名神いつ開通？ いったい何やってるの？中部地方から近畿地方に向かう「名神高速」のバイパスとなる「新名神高速」の建設が進んでいます。しかし、当初の開通予定から大幅に遅れており、早期の開通が待たれています。開通したらどう便利になり、現在の進捗はどうなのでしょうか。2025年12月に開催された、進捗を共有する「第4回連絡調整会議」の内容を振り返ります。既存のルートである名神は、東京〜名古屋間を結ぶ東名